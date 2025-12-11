Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.G. ve F.G'nin aracında ve 2 evde yapılan aramada 265 sentetik ecza ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
