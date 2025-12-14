Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Karabük'te çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 19:54 Güncelleme: 14.12.2025 - 19:54
        Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Karabük'te çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), izolatör değişimi yaptığı esnada akıma kapıldı.

        Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

