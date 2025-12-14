Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü
Karabük'te çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), izolatör değişimi yaptığı esnada akıma kapıldı.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
