Karabük'te evinde hareketsiz bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Karabük'te evinde hareketsiz bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karataltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak'taki yaşayan T.E'yi, eve gelen yakınları hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.