        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Askerde başladığı kan bağışı yolculuğunda 41 üniteye ulaştı

        ORHAN KUZU - Karabük'te belediye işçisi Ahmet Karadeniz, 25 yıldır düzenli kan bağışında bulunarak insanların hayatına dokundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:03
        Eflani Belediyesinde iş makinesi operatörlüğü yapan, köyünde de çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası 47 yaşındaki Karadeniz, 2001'de Denizli Çardak Hava Meydan Komutanlığı'nda askerlik yaparken, kaza geçiren halkla ilişkiler müdürünün kan ihtiyacı üzerine ilk bağışını gerçekleştirdi.

        Kan bağışını sonraki süreçte de sürdüren Karadeniz, 25 yılda 41 üniteye ulaştı.

        Düzenli kan bağışı yaparak, bağış sayısına göre Türk Kızılay tarafından bronz, gümüş ve altın madalyalarla ödüllendirilen Karadeniz, insanların hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Kan bağışı çok önemli"

        Ahmet Karadeniz, AA muhabirine, kan bağışı yolculuğunun 25 yıl önce askerdeyken başladığını söyledi.

        İlk kan verme serüveninden bahseden Karadeniz, "Çardak Hava Meydan Komutanlığı'nda askerdim. Kadın halkla ilişkiler müdürü vardı, kaza yapmıştı, bacağı kırılmıştı, ameliyat olması gerekiyordu. Bizi çağırdılar, kan ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de gittik, verdik kanımızı. Yaşıyorsa buradan selamımı iletiyorum. O zaman görüşemedik ama böyle bir hikayemiz var." diye konuştu.

        Sonraki yıllarda kan bağışında bulunmaya devam ettiğini anlatan Karadeniz, "Vatandaşlarımıza da sesleniyorum, kan bağışı çok önemli. Bir insana hayat veriyorsunuz." dedi.

        Karadeniz, 25 yılda 41 kez kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Hedefim ömrüm yettiğince, sağlığım elverdiğince kan vermek. Kan bağışlarının ardından sırasıyla bronz, gümüş ve altın madalya aldık. Bunlar önemli değil, önemli olan kan bağışında bulunmak, vatandaşlara can vermek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

