Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında

        Karabük'te bir otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 23.01.2026 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te bir otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        M.E.B. (25) idaresindeki 78 AAS 404 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde kontrolden çıkarak, park halindeki iki araca çarptı.

        Çarpmanın ardından geri manevra yapan sürücü, önce başka bir araca, ardından iki araca daha çarparak durdu.

        Olay sonrası otomobilden inerek kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

        Yapılan ölçümde 0,84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

        Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin park halindeki araçlara çarpması ve sürücünün kaza sonrası otomobilden inerek bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücü park halindeki 5 araca çarpıp kaçtı Motosikletli saniyeyle k...
        Alkollü sürücü park halindeki 5 araca çarpıp kaçtı Motosikletli saniyeyle k...
        BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına k...
        BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına k...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi'ndeki depo buluntuları kitapta topland...
        Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi'ndeki depo buluntuları kitapta topland...
        Başkan Salt gaziler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi
        Başkan Salt gaziler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi