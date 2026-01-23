Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından "Akademi Yolcusuna Öğütler" söyleşisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:47 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:47
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından "Akademi Yolcusuna Öğütler" söyleşisi düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da düzenlenen söyleşide, Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül, akademisyenlik ve lisansüstü eğitim sürecine ilişkin tecrübelerini paylaştı.


        Bülbül, akademik hayatta adalet eksenli duruşun belirleyici olduğunu kaydetti.


        Akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin lisansüstü eğitime erken yönelmeleri gerektiğini belirten Bülbül, şu ifadeleri kullandı:


        "Eğer akademisyenliği meslek olarak düşünmüyorsanız asıl mesleğinizi öteliyorsunuz demektir. Asıl meslek olarak neyi düşünüyorsanız bence onu önceleyin. Çok fazla uzmanlaşmanın arttığı, çok fazla ayrıntıların öne çıktığı çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla her şey olamazsınız. O nedenle hayat öncelikler, tercihler ve vazgeçişlerdir. Önceliklerinizi, tercihlerinizi doğru tespit eder, doğru belirlerseniz başarı şansınız çok daha yüksektir."

        Program, Bülbül'e teşekkür belgesi ve Türk bayrağı takdimiyle tamamlandı.


        - AK Parti Karabük teşkilatından esnaf ziyareti

        AK Parti Karabük teşkilatı esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5000 Evler Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde bulunan Betim İş Merkezi'nde esnafla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, iş yeri sahipleri ve vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, AK Parti'nin siyaset anlayışının merkezinde milletin olduğunu belirterek, "AK Parti olarak bizler için en kıymetli yol haritası, milletimizin bizlere doğrudan ilettiği beklentileridir. Her zaman olduğu gibi sahadayız, milletimizin yanındayız. Kapımız da gönlümüz de hemşehrilerimize her daim açıktır." ifadelerini kullandı.

        Salt, esnafın görüş ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu anlatarak, Karabük'ün her noktasında vatandaşlarla birebir temas halinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Ziyarette, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz, Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam, teşkilat yöneticileri ile belediye meclis üyeleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

