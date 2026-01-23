Habertürk
        Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi'ndeki depo buluntuları kitapta toplandı

        Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi'ndeki depo buluntuları kitapta toplandı

        Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi'ndeki depo buluntuları, kitapta toplandı.

        Giriş: 23.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:27
        Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi'ndeki depo buluntuları kitapta toplandı
        Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi'ndeki depo buluntuları, kitapta toplandı.


        Kazı başkanı Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi: Depo Buluntuları" kitabının editörlüğünü kazı heyeti üyesi Doç. Dr. Rabia Aktaş'la gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kitabın 9 bölümden oluştuğunu belirten Çelikbaş, "Bu bölümlerin içerisinde ise özellikle 2023'te kazısına başladığımız Hamamlı Yapı Kompleksi'nin içerisindeki depo alanında ortaya çıkardığımız küçük buluntular oluşturuyor. Bu bizim için çok önemli çünkü buradaki depoda ortaya çıkan bütün buluntular kontekst niteliğe sahip. Dolayısıyla aynı dönemde kullanılmış." dedi.

        Çelikbaş, ilk çalıştıkları günden beri, antik kentte 7. yüzyılda devasa yıkım olduğunu belirttiklerini dile getirerek, "Bu yıkımın izlerini araştırıyorduk. Aslında bu kitapta yıkımın izlerini net görebiliyoruz ve bununla ilgili de kitap bölümlerinde, kitabın içerisinde çeşitli analizler de yaptırdık. 7. yüzyılın sonunda aslında yapının yok olduğunu ve bu içerisinde çıkan depodaki eserlerin de bu yıkımla günümüze ulaştığını tespit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

        Kitabın, bölge açısından çok önemli bir çalışma olduğunu anlatan Çelikbaş, "Bölgenin bilinmeyen tarihini yine bir nebze aydınlatmaya yarayacak çalışma oldu. Bölgemizin, özellikle Karabük ve çevresinin 7. yüzyılla ilgili çok büyük soru işaretleri mevcuttu. Biz bu soru işaretini biraz daha aralamaya çalıştık. İnşallah bilim dünyasına, ülkemize, üniversitemize hayırlı olur. Bundan sonra yine kitap çalışmamız olacak. Biz Hadrianopolis'te her yıl bir bilimsel kitap prensibiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

