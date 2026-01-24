Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Karabük'ün Yenice ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 14:12 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:12
        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Karabük'ün Yenice ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ş.E. (46) idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.E'nin cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

