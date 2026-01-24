Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ş.E. (46) idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.E'nin cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.