Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te hayata geçirilmesi planlanan "Lojistik Merkezi" projesinin bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşüleceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 18:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te hayata geçirilmesi planlanan "Lojistik Merkezi" projesinin bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşüleceği bildirildi.

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan fizibilite raporunun görüşüleceği toplantıda teknik boyutlar, ekonomik durum, ulaştırma bağlantıları ve sanayiye sağlayacağı katkılar ele alınacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, lojistik merkezinin Karabük'e kazandırılması adına AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiklerini, projenin müjdesini Bakan Uraloğlu'nun verdiğini hatırlattı.

        Bakanlık bürokratlarıyla projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini ve hayata geçirilmesi için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Karabük Lojistik Merkezi Projesi, şehrimizin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve ulaştırma kabiliyetlerini bir bütün olarak ele alan son derece önemli projedir. BAKKA tarafından hazırlanan fizibilite raporu, projenin teknik altyapısını ve ekonomik katkılarını kapsamlı biçimde ortaya koymuştur. Bu merkez sayesinde Karabük'te üretilen sanayi ürünlerinin pazarlara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaşması sağlanacak, böylece ilimizin yatırım cazibesi önemli ölçüde artacaktır."

        Keskinkılıç da projenin Karabük'ün bölgesel konumunu güçlendireceğini aktararak, "Karabük Lojistik Merkezi yalnızca ulaştırma ve taşımacılık açısından değil, aynı zamanda ilimizin ekonomik gelişimi ve istihdamı açısından da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        - Karabük Üniversitesinde Mart Ayı Senato Toplantısı yapıldı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mart Ayı Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda üniversitenin şubat ayı faaliyetleri, akademik teşvik verileri, ulusal ve uluslararası sıralama sonuçları ile devam eden yatırım ve iş birliği süreçleri ele alındı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, araştırma üniversitesi olma hedefinin sürdüğünü belirtti.

        Sosyal bilimler, mühendislik ve tıp-sağlık alanlarındaki konumun Türkiye ortalamasında ilk 25 bandına yaklaştığını aktaran Kırışık, ilk 20'ye girme hedefi doğrultusunda akademik performansın artırılması gerektiğini ifade etti.

        Toplantıya, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile senato üyeleri katıldı.

        - Ramazan etkinlikleri sürüyor

        Karabük Belediyesince ramazan ayına özel olarak gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, gündüz saatlerinde öğrenciler için atölye çalışmaları, akşamları geleneksel ramazan etkinlikleri yapılıyor.


        Gündüz programında çocuklar tuval boyama ve fener yapımı etkinliklerine katılarak keyifli vakit geçirirken, akşam saatlerinde Hacivat ve Karagöz gösterileri, hat ve ebru atölyeleri ile çocuk oyun alanları ilgi görüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliklerin her yaştan vatandaşı bir araya getiren organizasyona dönüştüğünü belirterek, "Ramazanın birlik ve paylaşma ruhunu şehrimizde canlı tutmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın neşesi ve hemşehrilerimizin ilgisi bizlere güç veriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı
        TRT 17. Uluslararası Belgesel Ödüllerinin tanıtımı KBÜ'de yapıldı
        TRT 17. Uluslararası Belgesel Ödüllerinin tanıtımı KBÜ'de yapıldı
        Eflanispor, BAL'dan çekildi
        Eflanispor, BAL'dan çekildi
        KBÜ senatosunda Türkiye ve uluslararası sıralamalardaki yükseliş değerlendi...
        KBÜ senatosunda Türkiye ve uluslararası sıralamalardaki yükseliş değerlendi...
        Karabük Üniversitesinde Türkiye Yüzyılı ve Özbekistan iftarı
        Karabük Üniversitesinde Türkiye Yüzyılı ve Özbekistan iftarı
        Karabük'te ramazan sokağı, gün boyu etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor
        Karabük'te ramazan sokağı, gün boyu etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor