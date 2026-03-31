Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi.



Kaçak kazı operasyonunda 3 kişi suçüstü yakalandı, hidrolik doğrultma seti, calaska, dizüstü bilgisayar, kulaklık, 2 alan tarama cihazı, kıymetli taş ölçüm cihazı, define arama çubuğu, 4 bakır çubuk ve 9 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.



Uyuşturucu operasyonlarında da 8 şüphelinin üzerinde, eşyalarında ve ikametinde yapılan aramalarda 168,6 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.



Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



