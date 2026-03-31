        AB'de "geleneksel ürün adı" olarak ilan edilen Türk kahvesinin marka değeri artacak

        Avrupa Birliğinde (AB) "geleneksel ürün adı" olarak ilan edilen Türk kahvesinin bilinirliği artacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Safranbolu Kahve Müzesi Kurucusu Semih Yıldırım, AA muhabirine, Türk kahvesinin artık içeceğin ötesinde çok önemli kültürel değer olarak tescillenmeye devam edildiğini söyledi.

        Türk kahvesinin bir süre önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, Avrupa Birliği tarafından "geleneksel ürün adı" olarak ilan edilmesine ilişkin Yıldırım, "Türk kahvesinin dünya genelinde de bilinirliğiyle daha da önemli hale gelmeye devam ediyor." dedi.

        Yıldırım, Türk kahvesinin Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğunu hatırlatarak "Buna rağmen pazarda çok az yer kaplıyordu. Son dönemde bu tarz girişimlerin uluslararası arenada da ortaya çıkmasıyla bizim de buraya gelen yerli yabancı misafirlere Türk kahvesini tanıtmamız da ilgi görmeye devam ediyor. Bu alanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumlarımızın Türk kahvesine sahip çıkması bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

        Kahvenin dünyada çok önemli bir ürün haline geldiğine işaret eden Yıldırım, "Dünyada su ile beraber en fazla tüketilen içecek. Dolayısıyla bunun getirdiği ekonomik girdiler de çok önemli. Türkiye dünyada kahve tüketiminde önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

        - "Bu önemli değerimizi dünya insanına aktarmayı görev addediyoruz"

        Yıldırım, Türk kahvesinin geliştirdiği yan sektörlerin olduğunu belirterek şöyle devam etti:

        "Türk kahvesinin sunumunda kullanılan fincanlarımız, Türk kahvesini sunduğumuz tepsilerimiz, bunun yanında sunulan lokum, şekerleme gibi ürünler... Yanında sunulan şerbet ve su, onların bardakları gibi birçok sektörü de içinde barındırıyor. Uluslararası arenada bu kadar bilinirliğinin sağlanması, dünya genelinde de Türk kahvesinin fazla tüketilmesine sebep olacağı için ekonomik anlamda da çok ciddi girdiler sağlayabilir.

        Türk kahvesi dünyada içecek anlamında kültürü olan bir değerimiz. Sadece içecek olarak görmememiz gerekiyor. Bu önemli değerimizi dünya insanına aktarmayı görev addediyoruz."

        Dünyanın pek çok ülkesinden insanların hem Safranbolu'yu hem de müzeyi görmeye geldiğini aktaran Yıldırım, "Misafirlerimize Türk kahvesini anlatıyoruz. Gittikleri ülkelerde de bu müze ile alakalı çok olumlu dönüşlerini alıyoruz. Biz de bu anlamda Türk kahvesine değer katmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

