Karabük´te 2 ev, samanlık ve traktör yandı 

<br>Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Eskipazar ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 katlı eve sıçradı. Yangında, 2 ev, 1 samanlık, 1 traktör, tarım araçları yanarken, kümeste bulunan tavuk ve güvercinler öldü. <br>Akşam saatlerinde, Eskipazar´a bağlı Şevkiler Köyü Demirciler Mahallesi´nde Osman Göktaş´a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler Önder Akbaş´a ait 2 katlı eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etti. Uzun uğraşanların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev, 1 samanlık, 1 traktör ve tarım araçları kullanılmaz hale geldi. Yangının çıktığı evi bahçesinde bulunan kümeslerdeki tavuk ve güvercinler de öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eskipazar Yasin ALDEMİR<br>2020-07-05 23:33:35<br>
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