TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı

İHA

TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük Merkez Belen Mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini verdi.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara da gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük Merkez Belen Mahallesinde dar gelirli vatandaşlar için yapılan TOKİ projesinde yaşanan sorunları İl Başkanları toplantısında gündeme getirmişti.
Toplantıda Belen Mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesiyle ilgili soruları cevaplayan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, proje hakkında bilgiler vererek sorunun takipçisi olacağını kaydetmişti. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz gerçekleştirdikleri görüşmeler ve çalışmaları neticesinde konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Karabük Belen Mahallesi’nde bin 144 TOKİ konutu yapıldı. Yapılan konutların bir kısmı kura çekimi ile emekli hak sahiplerine, bir kısmı da dar gelirli ailelere verildi. Dar gelirli hak sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlemesi doğrultusunda bankaya yönlendirildi. Ancak yaşı 70’in üzerinde olan hak sahiplerine bankalar kredi vermediği için hak sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımız kuradan yararlanamıyorlardı. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda da gündeme getirerek. Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Bey’inde uğraşları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Karabük Merkez Belen Mahallesinde TOKİ Başkanlığımız tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartı kaldırıldı.”
Altınöz, hak sahiplerinin en kısa zamanda konutlarına kavuşmaları için gerekli çalışmaların yapıldığının altını çizerek; “Bizim amacımız millete hizmettir. AK Parti Teşkilatları olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Karabüklü vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ben tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Milletvekillerimiz Sayın Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Bey’e, TÜED Karabük Şubesi Başkanı Celal Bulut ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kapsamda sözleşme yapamayanlar yeniden 1 Ekim23 Ekim 2020 tarihleri arasında Halk Bankasına müracaat ederek, kredi şartı aranmaksızın yeni sözleşme imzalayabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Safranbolu'da, Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı  
YEREL HABERLER Safranbolu'da, Altın Safran Belgesel Film ...
Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı Festival kapsamında en iyi restore edilen ev onur ödül plaketi çakıldı
YEREL HABERLER Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci ...
İnşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi yaralandı
KBÜ’lü uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi
YEREL HABERLER KBÜ’lü uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi
Karabük'te DEAŞ operasyonu Karabük'te yapılan DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Karabük'te DEAŞ operasyonu Karabük'te yapılan DEAŞ ...
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çetinkaya mazbatasını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çetinkaya mazbatasını ...
Karabük'te 20 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı
YEREL HABERLER Karabük'te 20 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı
Karabük'te HES kodu olmayan kamu binalarına giremeyecek
YEREL HABERLER Karabük'te HES kodu olmayan kamu binalarına ...
Başkan Vergili ve iş adamlarının katkılarıyla Afrika’da su kuyusu açtırıldı
YEREL HABERLER Başkan Vergili ve iş adamlarının katkılarıyla ...
Yenice’nin ilk kadın Astsubayları göreve başladı
YEREL HABERLER Yenice’nin ilk kadın Astsubayları göreve başladı
Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı
YEREL HABERLER Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel ...
Kaymakam Erdem ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Erdem ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor Evin önündeki ahşap heykelleri gerçek insan sanarak selam veriyorlar
YEREL HABERLER Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller ...
Safranbolu'nun altından bir şehir daha doğuyor UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da 375 yıl önce atık su ve kanalizasyon işlevi görmesi amacıyla yapılan yer altı tünelleri restore edilerek turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Safranbolu'nun altından bir şehir daha doğuyor UNESCO ...
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu Karabük'te otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya ...
Karabük'te kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
Prof. Dr. Ilıcalı: “İstanbul’da en riskli alanlarda 2 milyon 58 bin 999 kişi yaşıyor” Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: “İstanbul’daki riskli yapı sayısı Türkiye’nin riskli yapı sayısının yaklaşık yüzde 10’u kadar” “Olası bir 7.5 şiddetindeki depremde İstanbul’da 640 bin hanenin barınma ihtiyacı ortaya çıkıyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ilıcalı: “İstanbul’da en riskli alanlarda 2 ...
TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Feyza Yatmaz memleketinde defnedildi Karabük Valiliği Basın Müdürü Bilal Yatmaz’ın acı günü
YEREL HABERLER TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Feyza ...
Safranbolu´da, 4 asırlık tüneller turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Safranbolu´da, 4 asırlık tüneller turizme ...
KBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği
YEREL HABERLER KBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında ...
Yenice’nin yeni Kaymakamı Yasin Erdem göreve başladı
YEREL HABERLER Yenice’nin yeni Kaymakamı Yasin Erdem göreve başladı
Karabük’te içme suyu ve kanalizasyon borularının dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Karabük’te içme suyu ve kanalizasyon borularının ...
Öğrenciler için bahçe oluşturdu
YEREL HABERLER Öğrenciler için bahçe oluşturdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X