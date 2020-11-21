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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te iş kazası: 1 ölü

İHA

Karabük'te iş kazası: 1 ölü

Karabük'te meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karabük organize sanayi bölgesinde bir haddehanede meydana gelen kazada 55 yaşındaki Murat Çelik ağır yaralandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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