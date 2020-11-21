Karabük'te iş kazası: 1 ölü

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Karabük'te meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük organize sanayi bölgesinde bir haddehanede meydana gelen kazada 55 yaşındaki Murat Çelik ağır yaralandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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