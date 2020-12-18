Sözel alanda "Test Hazırlama Teknikleri" semineri gerçekleştirildi

Öğretmen Akademisi Mesleki ve Kişisel Gelişim webinarları kapsamında yıl içerisinde okullarda yapılacak olan ortak sınavlar ile ilgili İl Geneli Ortaöğretim Sözel Alan Öğretmenleri Okul Zümre Başkanlarına "Test Hazırlama Teknikleri" semineri gerçekleştirildi.

“Test Hazırlama Teknikleri” semineri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli sınavlarında kullanılmasına, kazanım ve beceri temelli soruların hazırlanmasına yardımcı olması açısından büyük önem taşıyor.

Seminer programına katılan öğretmenlerle bir süre sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ölçme ve değerlendirmenin önemine değinerek, “Her çocuğun hakkı olan nitelikli eğitim süreçlerinde farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından biri nitelikli ölçme ve değerlendirmedir. Dünyada değişen koşullar, ilerleyen eğitim teknolojileri ve ortaya çıkan yeni bakış açıları doğal olarak ölçme ve değerlendirme alanını da etkilemektedir” dedi.

Öğretmenlerin gelişime son derece açık olduğunun göstergesinin seminerlere katılım oranının yüksek olmasından da anlaşıldığını ifade eden Akbaş, “Seminerlerimiz devam edecektir. Seminerin hazırlanmasında emeği geçenlere ve seminere katılıp gösterdiğiniz ilgiden dolayı siz değerli öğretmenlerime teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "Test Hazırlama Teknikleri" semineri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi Öğretmeni Bünyamin Şakar moderatörlüğünde Ölçme Değerlendirme ekip sorumlusu Osman Yılmaz ve öğretmen Serkan Acar'ın soru hazırlama teknikleri hakkında bilgilendirme yapmasıyla son buldu.

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