Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde evlilik ve boşanmalarda azalma gözlemlendi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde evlilik ile boşanmalarda azalma gözlemlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde son 2 yıla göre evlilikler ile boşanmalarda azalmalar gözlemlendi.

Karabük’te 2019 yılında 472 çift boşanırken, 2020 yılında 325 çift boşandı. Evlilik verilerinde ise kentte 2019 yılında bin 426 çift, 2020 yılında bin 375 çift evlendi.

Bartın’da 2019 yılında 382 çift boşanırken 2020 yılında 294 çift boşandı. Evlenen çift sayısı 2019 yılında bin 146 olurken, 2020 yılında bin 126 çift yuva kurdu.

Zonguldak’ta 2019 yılında bin 228 çift ayrılırken, 2020 yılında bin 36 çift boşandı. Evlilik verilerine göre kentte 2019 yılında 3 bin 625 çift, 2020 yılında 3 bin 215 çift hayatını birleştirdi.

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