Karantina ve izolasyon kuralını ihlal eden şahıslara 6 bin 300 lira ceza

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Karabük’te, karantina ve izolasyon kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice ilçesinde E.U.'nun (25) karantina, Safranbolu ilçesinde ise E.G.'nin (49) evde izolasyon kurallarını ihlal ettiklerini tespit etti. Ekipler 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

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