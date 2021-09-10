Kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kablo hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı bir köyde 2 bin 350 metre uzunluğundaki kablo hırsızlığı ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda K.K. isimli şüphelinin hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 10 çuval kablo, bir çuval yanmış kablo, bir çuval çelik tel, bir çuval beton direk demiri, bir ruhsatsız tek kırma tüfek, 14 tüfek fişeği, bir kuru sıkı tabanca ve 14 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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