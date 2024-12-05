Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 22:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        U.B. (33) idaresindeki otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy yakınlarında A.T. (37) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile A.T'nin kullandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Karabük
        #karabük haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!