Sel suları fındık harmanını bastı

Karadeniz'de sel felaketinden 500 bin kişi etkilendi. Bölgede can kaybının olmadığı belirtilirken, maddi zarar büyük. Fındık hasadı döneminde etkili olan yağışlarda tonlarca fındık derelere karıştı. 30 bin ton fındığın selle birlikte Karadeniz'e aktığı ifade ediliyor.

Ordu büyük Enver Yılmaz, yağışların fındık harmanlarının bulunduğu bölgeyi vurduğunu söyledi.

Bölgede ciddi hasar olduğu belirtilirken, Ordu MHP Milletvekili Cemal Enginyurt 'Bu ekonomik bir afet' diye konuştu.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındık hasadında sıkıntı yaşadıklarını, rekoltesi düşük olan fındığın yüzde 70'inin de son yağışlarla bilikte selde zarar gördüğünü açıkladı.

1 TON FINDIĞI SEL GÖTÜRDÜ



Sağanak yağış nedeniyle bir çiftçinin harmana serdiği fındığı sel sularına kapıldı. İHA'nın haberine göre, Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan Faruk Baran'ın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü. Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Baran, “Sağanak yağışla beraber sel suları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı. Sel aniden geldi. Biz de önlem aldık ama o kadar fındığımı sel götürdü. Harmana bir ton fındığımı kurutmak için koymuştum. Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü" dedi.

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