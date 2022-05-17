Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

Manzara, yeşillik ve coşkuyla akan suyun kendilerini hayrete düşürdüğünü anlatan Güçlü, "Ailem Mersin'de yaşıyor, bu tarafa fazla gelmedik. Fırsatını bulmuşken geldim buradan da Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyi düşünüyorum. Umarım her yer bu kadar güzeldir, gerçekten hayranlıkla izliyorum. Burası bence Allah'ın verdiği en güzel doğal güzelliklerden bir tanesi. Bir şelalenin bu kadar coşkun akmasına ilk defa şahit oldum" diye konuştu.

Tatil için İstanbul'dan memleketine gelen Ahmet Önal ise daha önce birçok kez şelaleyi ziyaret ettiğini kaydetti.

Önal, şelale çevresinin çok güzel şekilde düzenlendiğini belirterek, "Şu an ayrı bir güzel ve bu sene hava bayağı yağmurlu geçiyor, bu yüzden şelalenin çok güzel görüntüsü var. Burası Türkiye'mizin gezilecek yerlerinden bir tanesi. İnsanların buraya gelip bölgeyi keşfetmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Bursa'dan eşi ile memleketine gelen Yıldırım Taymış da "56 yaşındayım ve ilk defa buraya geliyorum. Bence dünyada görülmesi gereken yerlerden birisi. Muhteşem üstü ve herkesin gelip görmesi gereken bir yer." değerlendirmesinde bulundu.