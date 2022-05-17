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Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, turizmin hareketlendiği ilkbaharda coşkun akan suyuyla Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

AA
  • 01
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle coşkun şekilde akıyor.

     
  • 02
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    AA'nın haberine göre Afrika'daki Vietorio Şelalesi ile Amerika'daki Nigara Şelalesi'nin ardından 48 metreden aşağı düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan ve bir süre önce suyu ciddi oranda azalan Tortum Şelalesi, havaların ısındığı bugünlerde çok sayıda turisti ağırlıyor.

     
  • 03
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    Erzurum'un Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırındaki Uzundere ilçesinde bulunan ve Karadeniz'e giden turistlerin rotasında olan doğa harikası şelale, şu sıralar özellikle tur otobüsleriyle Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen turistleri misafir ediyor.

     
  • 04
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, karların erimesi ve yağmur sularının gelmesiyle Tortum Şelalesi'nde eşsiz görüntünün ortaya çıktığını söyledi.

     
  • 05
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    Türkiye'nin dört bir yanından insanların her mevsim şelaleye geldiğini belirten Aktoprak, "Bu sene tarihte görülmemiş şekilde yağan yağmurlar ve karların erimesiyle ilk defa Tortum Şelalesi'nin de su sağladığı Tortum Gölü adeta doldu, taştı" dedi.

     
  • 06
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    Aktoprak, Tortum Şelalesi'nin Karadeniz turu yapmak isteyenlerin rotasında olduğunu anlatarak, bölgenin Valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve diğer kuruluşların yatırımlarıyla önemli mesafe kat ettiğini, bu sayede yurt içi ve yurt dışından gelenleri rahatlıkla ağırlayabilecek potansiyele kavuştuklarını aktardı.

     
  • 07
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    "TATİLCİLER İÇİN MUAZZAM İMKAN SUNUYOR"

    İnsanların Kovid-19 sonrası doğa turizmine önem verdiğini ifade eden Aktoprak, "Pandemi sonrası özellikle doğa turizminin farkındalık oluşturması nedeniyle ilçemiz alternatif tatilciler için muazzam imkan sunuyor. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır gibi yerlerden Türkiye'mizin güzelliklerini görmek için yola çıkanlar genelde Karadeniz'e gider. Biz de bu rotanın parçasıyız ve Karadeniz turu yapanlar, özellikle tur otobüsleri Tortum Şelalesi'nin bulunduğu Uzundere'yi de bu rotanın bir parçası yaptı. Bu ilçemiz açısından inanılmaz bir katma değere sahip" diye konuştu.

     
  • 08
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    Almanya'nın Hamburg şehrinden gelerek ailesiyle Tortum Şelalesi'ni gezen Ahmet Güçlü de Erzurum'da gezilecek yerleri araştırdığını, okuduğu yorumlar nedeniyle şelaleye geldiğini söyledi.

     
  • 09
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    Manzara, yeşillik ve coşkuyla akan suyun kendilerini hayrete düşürdüğünü anlatan Güçlü, "Ailem Mersin'de yaşıyor, bu tarafa fazla gelmedik. Fırsatını bulmuşken geldim buradan da Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyi düşünüyorum. Umarım her yer bu kadar güzeldir, gerçekten hayranlıkla izliyorum. Burası bence Allah'ın verdiği en güzel doğal güzelliklerden bir tanesi. Bir şelalenin bu kadar coşkun akmasına ilk defa şahit oldum" diye konuştu.

    Tatil için İstanbul'dan memleketine gelen Ahmet Önal ise daha önce birçok kez şelaleyi ziyaret ettiğini kaydetti.

    Önal, şelale çevresinin çok güzel şekilde düzenlendiğini belirterek, "Şu an ayrı bir güzel ve bu sene hava bayağı yağmurlu geçiyor, bu yüzden şelalenin çok güzel görüntüsü var. Burası Türkiye'mizin gezilecek yerlerinden bir tanesi. İnsanların buraya gelip bölgeyi keşfetmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

    Bursa'dan eşi ile memleketine gelen Yıldırım Taymış da "56 yaşındayım ve ilk defa buraya geliyorum. Bence dünyada görülmesi gereken yerlerden birisi. Muhteşem üstü ve herkesin gelip görmesi gereken bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

     

     
  • 10
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

    Yıldırım Taymış'ın eşi Sevil Taymış ise şelaleyi gördüğü için mutlu olduğunu, tekrar gelmek istediğini söyledi.
  • 11
    Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu

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