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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaman'da eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Karaman'da eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı

        Karaman'da evine gittiği eski kız arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı, kadının oğlu ve yeğenleri tarafından darp edilerek ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 06:58 Güncelleme: 19.03.2025 - 06:58
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        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
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        Karaman'da A.Y. (40), evine gittiği eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ı (35) boynundan av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. (15) ile yeğenleri M.A.G. ve F.G. ise A.Y.'yi darp edip, ağır yaraladı.

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 02.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi, Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. A.Y, eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ın evine geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.Y, tüfekle ateş edip Göktaş'ı boynundan vurdu. Göktaş kanlar içinde yığıldı. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. ve yeğenleri M.A.G. ve F.G; A.Y.’ye saldırıp, darp etti.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göktaş ve A.Y, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DARP EDİLEN CİNAYET ZANLISININ DURUMU AĞIR

        Tedaviye alınan Hatice Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başında kırıklar oluştuğu belirlenen A.Y ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Polis, A.Y.'ye saldıran Göktaş'ın oğlu ve 2 yeğenini polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Karaman
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