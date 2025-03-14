Karaman'da "şebeke suyu" sorunu yargıya taşındı

Karaman'da "şebeke suyu" sorunu yargıya taşınırken, şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Karaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edilmesine ilişkin, belediye tarafından suların kontrol edilmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

DHA'nın haberine göre, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, halktan gelen şikayetler sonrası kentteki şebeke suyunda analiz yaptı. İnceleme sonucunda şebeke suyunda "petrol hidrokarbonları"na rastlandı. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu.

Bu duyurunun ardından kent halkı, su sıkıntısı yaşamaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Karaman Barosu'na kayıtlı 7 avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca avukatların talebi üzerine dün şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

7 avukat adına konuşan Avukat Hüseyin Mutlu, kentteki su sorunun 3-4 aydır devam ettiğini öne sürerek, "11 Mart 2025 tarihinde Karaman İl Sağlık Müdürlüğümüzün kullanmış olduğumuz içme suyu ile alakalı 'kullanmayın' uyarınca suyumuzla petrol türevlerinin karıştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ancak vatandaşlarımızın buna ilişkin şikayetleri aylardır sürmekte ve buna ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları açıkça görülmektedir. Buna ilişkin biz de ayrıntılı inceleme yapılması ve sorumluların bir ihmali var mı ya da başka bir şey var mı bunun tespiti için dün sabah itibarıyla Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Öğleden sonra da yine bazı tespit ettiğimiz hususlarla alakalı da keşif talebinde bulunduk. Başsavcılığımıza ve savcılarımıza teşekkür ediyoruz bununla alakalı. Hemen ivedi uzman bilirkişiler ile keşif yapıldı. Keşfin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti" dedi.

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"BU DEPOLARDAN VE CİHAZLARDAN SIZAN KALINTILAR GÖRÜNTÜLERDE SABİT"

Avukat Hüseyin Mutlu, "Vurgulamak istediğimiz nokta şu; 12 Ocak 2025 tarihinde şebeke suyunun sağlandığı barajdan kuraklıkla alakalı bir video çekilmişti. Barajda suyun çekildiği nokta ile alakalı dron görüntüleri bulunmakta ve burada özellikle mazotlu pompaların suya sıfır, benzin depolarının suya sıfır olduğu gözüküyor. Bu depolardan ve cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde sabit. Dünkü keşifte bunların oradan söküldüğü görüldü. Halkın sağlığı söz konusu ve vatandaşlarımızın ne kadardır bu suyu kullandığı, bu sudan dolayı zarar görüp görmediği ya da en önemlisi daha sonra böyle bir zararın ortaya çıkıp çıkmayacağı bunlar bizim için elzemdir. Bunların da araştırılması gerekmektedir. Konuyla alakalı hukukçular olarak 6 meslektaşımla beraber müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. İnşallah tez zamanda sonuçlanacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

"SULARIN KONTROL EDİLMEDİĞİ İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

Konu ile ilgili Karaman Belediyesi de açıklama yaptı. AA'nın haberine göre, Karaman Belediyesi, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edilmesine ilişkin, belediye tarafından suların kontrol edilmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Belediyenin açıklamasında, şebeke suyunun her gün farklı noktalardan alınan numunelerle kontrol edildiği belirtildi. Laboratuvar analizleriyle birlikte kimyasal ve fiziksel parametrelerin otomasyon sistemiyle 24 saat boyunca izlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan L2 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Konya L1 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarlarında, bahsi geçen petrol hidrokarbonları olarak bilinen Aromatik ve Alifatik Hidrokarbonların tespiti için gerekli testlerin yapılamaması nedeniyle analizlerin Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda çalışılıp, sonucunun gelmesi beklenmiştir. Özellikle bazı çevrelerce iddia edilen belediye tarafından suların kontrol edilmediği söylemi tamamen gerçek dışı olup maksatlıdır. Gerekli analizler düzenli aralıklarla Belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılmaktadır."

Açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kent merkezine su sağlayan barajlarda yaşanan çekilmenin kirliliğin oluşmasında etkili olabileceğine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İbrala Barajı'nda son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azaldı. Baharın gelmesiyle dereden tekrar baraj göletine su gelmeye başlamış olup, dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları, lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Bu süreçte barajdan su alımı tedbiren durdurulmuş, su ihtiyacını karşılamak için yer altı kuyularından şehir şebekesine, laboratuvarlarımızda rutin analizler yapılarak su verilmeye başlanmıştır."