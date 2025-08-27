Habertürk
        Karaman'da üzerine tarım aleti devrilen çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Karaman'da üzerine tarım aleti devrilen çocuk öldü

        Karaman'da üzerine tarım aleti devrilen 10 yaşındaki Mehmet Dural, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 07:01 Güncelleme: 27.08.2025 - 07:04
        Üzerine tarım aleti devrilen çocuk öldü
        Tatil için ailesiyle birlikte Karaman'ın merkeze bağlı Kızık köyüne giden Mehmet Dural'dan (10) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        AA'nın haberine göre; arama çalışması başlatan ekipler, Dural'ı dedesinin evinin arkasında, üzerine tarım aleti devrilmiş halde buldu.

        KURTARILAMADI

        Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

