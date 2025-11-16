AK Parti Karaman Milletvekili Eser'in eşi trafik kazasında yaralandı
Konya'da AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in eşi trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.
Milletvekili Eser idaresindeki 06 KAR 70 plakalı otomobil, Konya-Karaman kara yolu Meram ilçesi yakınlarında önüne çıkan tıra vurmamak için manevra yapınca refüje çarptı.
Kazada, Eser'in eşi yaralandı, kendi ve 2 çocuğu yara almadan kurtuldu.
Ambulansla, Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza, Eser'in kullandığı araç kamerası tarafından kaydedildi.
