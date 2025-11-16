Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        AK Parti Karaman Milletvekili Eser'in eşi trafik kazasında yaralandı

        Konya'da AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in eşi trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 18:02 Güncelleme: 16.11.2025 - 18:02
        Konya'da AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in eşi trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.

        Milletvekili Eser idaresindeki 06 KAR 70 plakalı otomobil, Konya-Karaman kara yolu Meram ilçesi yakınlarında önüne çıkan tıra vurmamak için manevra yapınca refüje çarptı.

        Kazada, Eser'in eşi yaralandı, kendi ve 2 çocuğu yara almadan kurtuldu.

        Ambulansla, Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaza, Eser'in kullandığı araç kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

