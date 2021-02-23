Otomobille takla atan uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN' da kontrolden çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş İbrahim Ö., kazadan yara almadan kurtuldu. Evlerine 3 kilometre kala kaza yapan İbrahim Ö.'nün, görev yaptığı Ankara´dan, babaannesinin cenazesine katılmak için Karaman´a geldiği öğrenildi.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, Ağalar Harmanı kavşağında meydana geldi. Ankara'da görev yapan Uzman Çavuş İbrahim Ö.´nün kullandığı 06 EB 7070 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan İbrahim Ö.'nün babaannesinin cenazesi için Karaman´a geldiği ve evlerine 3 kilometre kala kaza yaptığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2021-02-23 23:29:01
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