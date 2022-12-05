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Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında

Erzurum'un Şenkaya ilçesi sınırındaki doğal güzelliğe sahip Karanlıkdere Kanyonu, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında bulunuyor

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  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında

    Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) Kars ve Ardahan'daki üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, derin ve uzun vadiler, mağaralar ve kayalıkların bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yaptı.
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında

    Sonbahar renklerine bürünen vadide doğayla iç içe güzel vakit geçiren dağcılar, etkinliği 10 kilometre yürüyüşle tamamladı.
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında

    Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, Karanlıkdere Kanyonu'nun güzel doğasını yakından görmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında

    Kanyonun önemli bir gezi yeri olduğunu, bu nedenle başkalarının da bölgeyi görmesini istediklerini ifade eden Yıldırım, "Amacımız bu ve benzeri yerleri keşfederek bölgemizin tanıtımını sağlamak.
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında

    Buraya daha fazla vatandaşın gelmesini ve bu eşsiz doğal güzellikleri kendilerinin de yaşamasını istiyoruz. Bu temennilerle Karanlıkdere Kanyonu'na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

     
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında
  • Karanlıkdere Kanyonu, doğal güzelliğiyle dağcıların rotasında

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