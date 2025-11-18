Habertürk
        'Karanlıkta Islık Çalanlar' Goa'da

        Ödüllü kısa filmleriyle tanınan Pınar Yorgancıoğlu'nun ilk uzun filmi "Karanlıkta Islık Çalanlar", uluslararası yolculuğuna Asya kıtasının en eski film festivali olan Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde (IFFI) seyirciyle buluşacak...

        Giriş: 18.11.2025 - 00:08 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:08
        “Prayers at Dawn” (2014) ve “Nebile Hanım’ın Solucandeliği” (2016) gibi ödüllü kısa filmleriyle tanınan Pınar Yorgancıoğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi “Karanlıkta Islık Çalanlar”, dünya prömiyerini 56. Hindistan Uluslararası Film Festivali (IFFI) yapıyor. Türkiye-Bulgaristan-Almanya ortak yapımı olan film, 20-28 Kasım 2025 tarihleri arasında Hindistan’ın Goa eyaletinde düzenlenecek festivalin Dünya Sineması programında gösterilecek.

        Senaryosunu Pınar Yorgancıoğlu ile Emre Gülcan’ın birlikte yazdığı drama ile absürt mizahı harmanlayan film; ekonomik, siyasi ve toplumsal krizlerin gölgesinde salgın gibi yayılan yalnızlıktan muzdarip, hayatlarının anlamını bulmaya çalışan, şehirli ve orta sınıf bir ailenin öyküsünü anlatıyor.

        Pınar Yorgancıoğlu
        Pınar Yorgancıoğlu

        Çekimlerinin tamamı Ankara’da gerçekleşen filmin ana kadrosunda usta oyuncular Müfit Kayacan (Melih), Hülya Gülşen (Suzan) ve genç yetenek İnci Sefa Cingöz (Toprak) yer alıyor. Yardımcı rollerde ise Emrah Öztürk, Meral Çetinkaya, Berkan Şal, Nilgün Türksever ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi deneyimli isimler bulunuyor.

        Yapımcılığını Bekir Yusuf Açıksöz, Dilde Mahalli, Önder Furkan Besli, Pınar Yorgancıoğlu ve Zeynep Ekmekci’nin üstlendiği “Karanlıkta Islık Çalanlar”ın görüntü yönetmenliğini Jonas Raphael Schneider, kurgusunu Ayris Alptekin, Barış Demirdelen ve Pınar Yorgancıoğlu, yapım tasarımını Ceyda Yüceer, müziklerini de Alican Çamcı yaptı.

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün İlk Uzun Metraj Film Yapım desteğini alan “Karanlıkta Islık Çalanlar”, La Biennale di Venezia’nın film geliştirme atölyesi Biennale College Cinema’da geliştirildi. Ayrıca, Saraybosna Cinélink Co-Production Market, İKSV Köprüde Buluşmalar, Almanya Türkiye Ortak Yapım Geliştirme desteği, TRT 12 Punto “Ortak Yapım Desteği”, Bulgarian National Film Center ve MOIN Hamburg Schleswig-Holstein Ortak Yapım Desteği gibi prestijli platformlardan destek aldı.

