Kararmış gümüşü temizleme yöntemi viral oldu! Takılarınız yepyeni görünecek

10 Şurada Paylaş!









On dakika veya daha fazla bekletin ve durulayın. Gümüş hala ağır şekilde kararmışsa, bir saat veya daha fazla biraz daha beklemesine izin verin, ardından parlatın.

Kararmayı gidermenin yanı sıra, takılarınızı güneş ve su gibi unsurlardan koruduğunuzdan emin olun. Astarlı bir çantada saklamak da iyidir.