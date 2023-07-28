Kararmış gümüşü temizleme yöntemi viral oldu! Takılarınız yepyeni görünecek
Kıyafetlerimizi tamamlayan en özel eşyalardan birisi olan takılar, birçoğumuz için oldukça önemli parçalardır. Ancak kombininizi tamamlamak için takmak istediğiniz kolyenin kararması oldukça sinir bozucu olabilir. Çok sevdiğiniz takıların kararması canınızı sıkıyor ve atmaya kıyamıyorsanız muhteşem bir yöntemle yepyeni olmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik oldukça kolay olan bu yöntemle anında parıldayan takılara sahip olun.
Neyse ki, gümüş takılarınızı temizlemek zahmetli bir iş olmak zorunda değil. Aslında çoğu şeyde olduğu gibi TikTok'ta da size zaman ve para kazandıracak birkaç hile var. Cilayı çıkarmak, kendinizi kimyasallara maruz bırakmak ve zamanınızı gümüş kolyenizi tüm ihtişamıyla geri getirmekle harcamak yerine, mutfağınızda bolca bulunan malzemeler ihtiyacınız olan tek şey.
Gümüş servis tabağınızdan en sevdiğiniz yüzüklere kadar tüm gümüşlerinizi temizlemek için yalnızca üç basit malzeme ve birkaç kolay adımla gümüş takı temizliğini çok daha kolay hale getirebilirsiniz. Ayrıca, birkaç ilave malzeme ve biraz dirsek yağı ile çok kararmış gümüşle nasıl başa çıkacağınızı da öğreneceksiniz.
BU BASİT ADIMLARLA KARARMIŞ GÜMÜŞÜ TEMİZLEYİN
Som gümüş kolyelerinizi ve yüzüklerinizi yeniden pırıl pırıl yapmak için ihtiyacınız olan biraz alüminyum folyo, kabartma tozu ve kaynar su.
Bu tüyoyu denemek için, bir bardak kabartma tozu, bir rulo alüminyum folyo ve mücevheri batırmak için cam fırın tepsisi veya kase gibi bir şey alın.
Gümüşünüzün çözeltiye tamamen daldırılabileceğinden emin olmanız önemlidir. Malzemeleriniz hazır olduğunda, tavayı veya kaseyi tamamen kaplayacak kadar alüminyum folyo açın, hazneye sabitleyin ve mücevherlerinizi ekleyin.
Takıları veya sofra takımlarını tamamen kaplayacak kadar kaynar suyunuz olduğundan emin olun; sonra kabartma tozu eklemenin zamanı geldi.
Ne kadar kabartma tozu kullanacağınız, neyi kararttığınıza ve ne kadar kötü karardığına bağlı olacaktır. Ancak galon suya bir bardak iyi bir başlangıçnoktasıdır.
Tüm malzemeler yerine oturduğunda, arkanıza yaslanın ve tüm bu kararmanın hemen çıkmasını izleyin.
Yaklaşık 20-30 dakika bekleyin ve gümüşü çıkarın, durulayın ve kurulayın. Çok lekelenmiş parçalar için biraz daha fazla temizleme gücüne ihtiyacınız varsa karışıma biraz beyaz sirke ve tuz da ekleyebilirsiniz.
On dakika veya daha fazla bekletin ve durulayın. Gümüş hala ağır şekilde kararmışsa, bir saat veya daha fazla biraz daha beklemesine izin verin, ardından parlatın.
Kararmayı gidermenin yanı sıra, takılarınızı güneş ve su gibi unsurlardan koruduğunuzdan emin olun. Astarlı bir çantada saklamak da iyidir.