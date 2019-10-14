Olimpiyatlara katılım için iki aşamalı bir süreçten geçtiklerini dile getiren başkan Delihasan, "Birincisi olimpik puanlama, ikincisi de 8-10 Mayıs 2020'de yapılacak 2020 Tokyo Eleme Turnuvası. Amacımız, Paris'te yapılacak kota turnuvasına kalmadan mümkün olan en fazla sayıyla olimpik puanlamadan kota alabilmek. Puanlamada bu işi bitirmek istiyoruz. Çünkü turnuvalarda bir günlük performans her zaman istediğiniz gibi olmayabiliyor. Bir anlık hata ile her şey bitebiliyor." ifadelerini kullandı.

Esat Delihasan, iki yıllık bir sürece yayılan puanlamadan, tüm kotaları alarak Tokyo'ya gitmek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Puanlamanın sonunda da alamadığımız kotaları, Paris'teki turnuvada alarak ekip olarak olimpiyatta yer almayı hedefliyoruz. Sporda yüzde yüz başarı her zaman mümkün olmuyor. Bunun farkındayız. Ancak bu yolda sekiz kotanın tamamını almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Karatenin ilk kez olimpiyatta yer alacak olması nedeniyle zorlu bir kota alma süreci var. Sürekli kıta değiştirip, tüm müsabakalara gidiyorsunuz. Gerçekten zor bir süreç. Sadece sporcular değil, tüm camia adına yıpratıcı bir periyot."

"ZORLU SÜREÇ YIPRATICI OLUYOR"

Zorlu sürecin sporcu, antrenör ve yöneticiler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını kaydeden Delihasan, "Zorlu süreç yıpratıcı oluyor. 19 kota müsabakası sonunda puanlamadan kota almak için sporcularımızın kendi sıkletlerinde ilk ikide, olimpik sıkletlerde de ilk dört içerisinde yer alması gerekiyor." diye konuştu.

Diğer branşlarda sürecin bu kadar zorlu olmadığını anlatan Delihasan, şöyle devam etti:

"Ekonomik olarak da federasyonumuz için ciddi bir mali yükü var. Hem de sporcuların ve antrenörlerin bu süreçte ayakta kalabilmeleri adına psikolojik ve fizyolojik açıdan güçlü olmaları gerekiyor. Bazı sporcularımızda zaman zaman düşüşler ve yükselişler oluyor. Baktığımız zaman bilimsel anlamda sporcu yapısına uygun bir durum değil. Çünkü spor bilimciler, 'Yılda iki kez zirve yapabilirsiniz.' diyor. Ancak biz her ay iki üç kez zirve yapmak ve orada kalmak zorundayız. Böyle yıpratıcı bir süreçten geçiyoruz."

Karatede olimpik sürecin 2 Temmuz 2018'de başladığını hatırlatan Esat Delihasan, "Puan müsabakaları devam ediyor. Şu an 3-4 sporcumuz iyi durumda ama ilerleyen süreçte bu sayının artma ihtimali olduğu kadar azalma ihtimali de var. Çünkü önümüzde yüzde yüz puan veren yedi müsabaka daha var. Kalan süreçte amacımız, yerimizi korumak ve sporcularımızı biraz daha ileriye taşımak." şeklinde konuştu.

Yaşanan süreçte sporcuların dünya sıralamasında ilk 50'ye girmesi gerektiğine dikkati çeken Delihasan, şunları kaydetti:

"İlk 50'de yer almak kıta şampiyonaları hariç sporcularımızın kota müsabakalarına katılması için gerekliydi. İkinci aşama da puan toplama dönemi. Geride bıraktığımız süreçte, diğer ülkelerin sıralamadaki durumlarına baktığımız zaman çok önde olduğumuzu görebiliriz. Bizim önümüzde Japonya var. Onlar da ev sahibi ülke olduğu için sıralamada kendi aralarında yarışıyor. Dolayısıyla olimpiyatta en güçlü rakibimiz sıralamada tasnif dışı kalıyor. Bu açıdan baktığımızda sıralamada en iyi ülke biziz. Ancak bu, iş bitti anlamına gelmiyor."

"ÖNCELİĞİMİZ OLİMPİYATLARA SPORCU GÖNDEREBİLMEK"

Başkan Delihasan, geride kalan süreçte 3-4 sporcunun olimpiyat kotası içinde bulunduğunu, bunu artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Esat Delihasan, şunları söyledi:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla bu süreç öncesi yaptığımız planlı ve sistematik çalışmanın meyvelerini aldığımızı görüyoruz. Ancak daha iyisini yapabilecek potansiyele de sahibiz. Sporcularımızdan Uğur Aktaş, hem dünya sıralamasında hem de olimpik sıralamada birinci durumda. Keza Serap Özçelik Arapoğlu da her iki sıralamada lider durumda.

Erkekler kata dalında Ali Sofuoğlu, şu an üçüncü sırada ama ilk sırada Japon rakibi olduğu için ilk ikide yer alacak. Merve Çoban şu an iyi bir konumda, beşinci sırada. Eray Şamdan da dördüncü sırada ama branşında ilk ikide yer alması gerekiyor ki kota alabilsin. Tabii ismini saydığımız bu sporcularımızın dışında diğer sporcularımız da ilk 10 içerisinde yer alıyor. Bu açıdan sevindirici durumdayız."

Tokyo 2020'de sıkletlerin birleşeceğini hatırlatan Delihasan, "Birleşen kilolarda en iyi sıralamaya sahip sporcumuz olimpiyata gidecek. Herkesin herkesi yenebildiği, zaman zaman iyi ya da kötü performans gösterebileceği bir süreçten geçtik. Nisan ayında bitecek olimpik puanlama için hataların minimum seviyede olacağı bir döneme girdik. Bu bölümde bulunduğumuz yeri koruyup, daha da yukarılara çıkmak istiyoruz. Çünkü önceliğimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na sporcu gönderebilmek." ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNUN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, kamuoyunun kendilerinden büyük bir beklenti içinde olduğunu ifade etti.

Kamuoyunun beklentisinin farkında olduklarını dile getiren Delihasan, "Önceliğimiz kendi içimizde belirlediğimiz hedeflere ulaşmak. Yıllardan bu yana süregelen istikrarlı bir başarı grafiğimiz var. Her alanda yakaladığımız bu grafiği sürdürülebilir kılmak için birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Başarılı olduğumuz bu işi olimpiyatla taçlandırmak istiyoruz. Kamuoyunun beklentisinin de motivasyon olarak geri dönmesine çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.