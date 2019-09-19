Karatede sezon Şili'de sona erecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDiğer

Karatede sezon Şili'de sona erecek

Erkek ve Kadın Karate Milli Takımları, Karate 1 A Serisi'nin dördüncü ve son etabına ev sahipliği yapacak başkent Santiago'da tatamiye çıkacak. Türkiye'yi 7 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek

Karate

Karatede sezon, Şili'de yapılacak Karate 1 A Serisi’nin dördüncü ve son etabıyla tamamlanacak.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 20-22 Eylül tarihlerinde, başkent Santiago'daki müsabakalarda tatamiye çıkacak.

Dünya Karate Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyona 72 ülkeden, 804 karatecinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

Final müsabakalarının 22 Eylül Pazar günü yapılacağı son etapta Türkiye'yi 7 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek.

Türk karateciler, daha önceki Salzburg, İstanbul ve Montreal etaplarında 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanmıştı.

Karate 1 A Serisi'nde tatamiye çıkacak sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Keyda Nur Çolak

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Muratcan Deniz

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ebru Acer'den gümüş madalya
DİĞEREbru Acer'den gümüş madalya
Sümeyye Boyacı'ya okulunda sürpriz karşılama
DİĞERSümeyye Boyacı'ya sürpriz karşılama
Doha'da 20 atlet yarışacak
DİĞERDoha'da 20 atlet yarışacak
Şaziye Erdoğan'dan altın madalya!
DİĞERŞaziye Erdoğan'dan çifte şampiyonluk!
Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ün hayatı yüzmeyle değişti
DİĞER"Aaa Sümeyye Boyacı..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a kutlama
DİĞERErdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a kutlama
Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek
DİĞERRıza'nın adı komplekse veriliyor
Milli judocular, olimpiyat puanı için tatamiye çıkacak
DİĞERJudocular, olimpiyat için tatamide
Rıza Kayaalpe coşkulu karşılama
DİĞERRıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
Rıza Kayaalp ailesinin şampiyonluk sevinci
DİĞERKayaalp ailesinin şampiyonluk sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X