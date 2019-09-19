Karatede sezon Şili'de sona erecek

Karatede sezon, Şili'de yapılacak Karate 1 A Serisi’nin dördüncü ve son etabıyla tamamlanacak.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 20-22 Eylül tarihlerinde, başkent Santiago'daki müsabakalarda tatamiye çıkacak.

Dünya Karate Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyona 72 ülkeden, 804 karatecinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

Final müsabakalarının 22 Eylül Pazar günü yapılacağı son etapta Türkiye'yi 7 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek.

Türk karateciler, daha önceki Salzburg, İstanbul ve Montreal etaplarında 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanmıştı.

Karate 1 A Serisi'nde tatamiye çıkacak sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Keyda Nur Çolak

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Muratcan Deniz

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir