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Karayipler'de 7,7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre can kaybı yok

Karayip Denizi'nde Salı günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Küba, Jamaika ve Cayman Adaları'nda hissedildi. ABD'nin Miami şehrinden de hissedilen deprem, halkın binaları boşaltarak, sokağa çıkmasına sebep oldu. Bölgedeki yetkililer ilk alınan bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığını bildirdi.

Karayipler'de 7,7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre can kaybı yok
BBC TÜRKÇE
- EPA
Havana

Karayip Denizi'nde Salı günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Küba, Jamaika ve Cayman Adaları'nda hissedildi. ABD'nin Miami şehrinden de hissedilen deprem, halkın binaları boşaltarak, sokağa çıkmasına sebep oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, deprem Küba, Jamaika ve Cayman Adaları arasında yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi depremin ardından yaptığı tsunami uyarısını geri çekerek, tehlikenin geçtiğini bildirdi.

Depremin büyüklüğüne rağmen, bölgedeki yetkililer ilk alınan bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığını bildirdi.

Küba'nın farklı şehirlerinde de hissedilen deprem, Reuters'ın konuştuğu bir görgü tanığına göre başkant Havana'da şiddetli bir şekilde hissedilmedi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinden paylaşılan videolarda, yerel saatle 14.10'da meydana gelen deprem nedeniyle çalışanların ofislerini tahliye ederek, otoparklarda ve caddelerde toplandıkları görülüyor.

- Getty Images
Miami'de halk sokağa çıktı

Miami polisi de deprem nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

https://twitter.com/BrandonOrrWPLG/status/1222249298320089090

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan jeolog Ryan Gold, Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada, bu büyüklükte bir depremin Florida'dan hissedilmesinin "tamamen akla yatkın" olduğunu söyledi.

Gold, "Çok fazla sismik enerji üretebilecek çok büyük bir depremdi" dedi.

Jamaika ve Cayman Adaları'ndan paylaşıldığı anlaşılan ve deprem sırasında havuzların taştığını gösteren videolar sosyal medyada paylaşıldı.

https://twitter.com/AshleyWSBTV/status/1222270655162351617

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