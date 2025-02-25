Karda yürüyemeyince kulaç attı
Kastamonu'da 1,5 metrelik karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü
Giriş: 25.02.2025 - 00:13 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:13
Kastamonu'da Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde Erol Koç, bir buçuk metreyi geçen kar kalınlığında yürümeye çalıştı.
Göğüs seviyesine gelen karda yürümekte zorlanan Koç, bir süre sonra kulaç atmaya başladı. O anları eşi cep telefonuyla görüntüledi.
Eşinin kaydettiği o anlar sosyal medyada ilgi gördü.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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