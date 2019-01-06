Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı vatandaşlarda da sevinç oluşturdu. Birçok vatandaş 2019 yılının ilk kar sevincini yaşarken Çerkezköy’de bir araç sürücüsü aracın bagajına kardan adam yaptı.

İHA'nın haberine göre; kardan adamla birlikte seyahat eden araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Kardan adamla seyahate eden araç sürücüsünü gören vatandaşlar o anı ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çekti.

Kardan adamlı araç kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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