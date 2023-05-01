Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Karabük Kardemir 600 işçi alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde değerlendirmelerde bulunurken Karabük Kardemir işçi alımı hakkında açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabük Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alınacağını duyuruyorum." ifadelerini kullandı. İşte Karabük Kardemir 600 işçi alımı hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kardemir işçi alımı 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Karabük Kardemir 600 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabük Kardemir işçi alımı hakkında 600 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Açıklama sonrasında Kardemir işçi alımı başvuru tarihi ve şartları gündeme geldi. Peki, Karabük Kardemir 600 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
  • Kardemir işçi alımı 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Karabük Kardemir 600 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

    KARABÜK KARDEMİR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    1 Mayıs'ı adeta bayram gibi geçirme dönemi bizim dönemimizde oldu. Bende bir işçinin oğlu olarak, alın terleriyle katkı yapan işçilerimin 1 Mayıslarını tebrik ediyorum. Bunla ilgili de bir müjde vermek istiyorum. TTK'ya alımlarla ilgili bir ilan açıklamıştık. 2 bin işçi alacağımızı duyurmuştuk. Yaz aylarında işe başlamış olacak. Karabük Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alınacağını duyuruyorum. 
  • Kardemir işçi alımı 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Karabük Kardemir 600 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

    KARDEMİR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Henüz başvuru şartları belli olmadı. Başvuru şartları ve tarihlerinin ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor. Ancak daha önceki Işçi alımı şartları şöyleydi;

    - Türk vatandaşı,

    - Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

    - Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamış.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.