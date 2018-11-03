Kardemir Karabük - Boluspor maçı rakamları

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Kardemir Karabük, 04 Kasım 2018 Pazar günü Boluspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Kardemir Karabük son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Boluspor son 6 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 448 kodlu maçı oynayanlar; Kardemir Karabük galibiyet oranı 13.00, beraberlik oranı 7.00, Boluspor galibiyet oranı 1.02. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25.

Kardemir Karabük son haftadaki Boluspor müsabasında 3-1 kazandı.

Boluspor ise Kardemir Karabük karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kardemir Karabük, evinde 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 11 gol yedi.

Boluspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, elde etti. Boluspor, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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