Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Tel Aviv'de Habertürk canlı yayınına müdahale

        Tel Aviv'de Habertürk canlı yayınına müdahale

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy, Tel Aviv'de yaşanan son gelişmeleri aktardığı sırada canlı yayına vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail-Hamas çatışması 16. gününde devam ederken, Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun yaşanan son gelişmeleri aktardığı yayınına İsrailli vatandaşlar müdahale etti.

        Tel Aviv'den yayın yapan Mehmet Akif Ersoy'un sözleri yoldan geçen bir kadın ve bir adam tarafından kesildi. Kameraya da müdahale eden İsrailli vatandaşlar, "Gidin buradan", "Evinize gidin" ifadelerini kullandı.

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız Haberi Görüntüle

        İLK KEZ SİVİL TEPKİSİ

        Habertürk ekipleri daha önce İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı, ancak Mehmet Akif Ersoy, sivillerin tepkisiyle ilk kez karşılaştıklarını vurguladı.

        REKLAM

        İSRAİL POLİSİ DE MÜDAHALE ETMİŞTİ

        Cuma günü de Mescid-i Aksa çevresinde güvenlik önlemleri artırılmış, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun o anları canlı yayında aktarıyordu.

        Canlı yayın sırasında İsrail polisi Habertürk kameramanına copla vurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tel aviv
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı