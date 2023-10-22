Tel Aviv'de Habertürk canlı yayınına müdahale

İsrail-Hamas çatışması 16. gününde devam ederken, Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun yaşanan son gelişmeleri aktardığı yayınına İsrailli vatandaşlar müdahale etti.

Tel Aviv'den yayın yapan Mehmet Akif Ersoy'un sözleri yoldan geçen bir kadın ve bir adam tarafından kesildi. Kameraya da müdahale eden İsrailli vatandaşlar, "Gidin buradan", "Evinize gidin" ifadelerini kullandı.