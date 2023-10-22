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Ayberk Koçar, "Diziye başladığımda 4 yaşındaydım. Hayatıma dair hatırladığım ilk anılar setteki anılarım. Oradaki insanlarla büyüdüm ve onlarla beraber bir şeyler öğrendim. Set ortamında bir çocuk olması hem çok keyifli hem de çok zor bir şey. Şanslıydım ki setteki insanlar bana nasıl yaklaşmaları gerektiğini biliyordu. Kendi çocukları gibi benimsediler" diye konuştu.

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Ayberk Koçar, 'Çocuk yaşta gelen şöhret seni etkiledi mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: 4 yaşında bir çocuk olarak setlere başladığım için set ortamı benim doğal alanlarımdan biriydi ünlü olmak durumu da bundan farksızdı. Ben insanların beni tanımamasının ne demek olduğunu hiç bilmedim. O yüzden ünlü olmak da bana beraberinde bir yük ya da hem pozitif hem negatif bir durum getirmedi.