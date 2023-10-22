Haberler Magazin 76 ünlüden ABD Başkanı Joe Biden'a ateşkes çağrısı: Tarih bizi izliyor - Magazin haberleri

Ünlü isimlerden ABD Başkanı Joe Biden'a ateşkes çağrısı Cate Blanchett, Dua Lipa ve Joaquin Phoenix gibi birçok ünlü isim, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulunarak İsrail ile Filistin arasında ateşkes yapılmasını istedi. Açıklamada "Tarih bizi izliyor" ifadeleri yer aldı Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:41 facebook

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ABD Başkanı Joe Biden 'Ateşkes İçin Sanatçılar' adlı bir platform kurarak ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapan ünlü isimler, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizden, bir can daha yitirilmeden Gazze ve İsrail'de derhal gerilimi azaltma ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Cate Blanchett Aralarında film yıldızları Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Channing Tatum, Jessica Chastain, Kristen Stewart, Oscar Isaac ve şarkıcı Dua Lipa gibi sanatçıların bulunduğu 76 ünlü, kısa bir sürede 5 binden fazla kişinin öldüğünü belirterek "Vicdan sahibi her insanın bildiği gibi bu rakam felakettir. İnanç ya da etnik köken fark etmeksizin tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyor ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz" dedi.