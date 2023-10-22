Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu? Hakem otoriteleri yorumladı

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SARI KARTLAR DOĞRU MU?

SORU: Amartey'in eli, Kaan Ayhan'a geliyor. Sonra Amartey ve itirazları nedeniyle Davinson Sanchez kart görüyor. Yorum doğru mu?

Bahattin Duran: Sanchez pozisyonun içinde yoktu, o diyaloğu kendi yarattı. Amartey'in de kartı doğru. Muslera da itiraz ediyor orada, o da kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Amartey'e kart doğru. Sanchez'in abartılı itirazı bence ağır. Abartılı bir itiraz bu maçta oldu. Muslera daha ciddi itiraz ediyor, mutlaka Muslera kart görmeliydi. Kaptan olması, itiraz için ayrıcalık değil.

Bülent Yıldırım: Amartey'in kartı doğru. Sanchez bağırdığı için sanırım kart çıkardı. Saygı duyuyorum. Muslera da kart görmeliydi.