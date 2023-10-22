Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu? Hakem otoriteleri yorumladı
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını BeIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte hakemlerin yorumları...
TETE - GEDSON POZİSYONU
SORU: Tete, Gedson'a müdahalesinde faul var mı?
Bahattin Duran: Burada sarı kart olmalıydı.
Deniz Çoban: Faul ve kesinlikle sarı kart olmalıydı. Uyarmadı bile.
Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart olmalıydı.
RASHICA ELLE OYNADI MI?
SORU: Rashica'nın el oynama kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Yanlış karar.
Deniz Çoban: Burada elle oynama yok.
Bülent Yıldırım: Elle oynamadan bahsedemeyiz.
TAYFUR - TORREIRA POZİSYUNU
SORU: Tayfur'un Torreira'ya müdahalesinde faul doğru mu, kart olur mu?
Bahattin Duran: Buna faul çalınabilir ama kart göstermemesi daha doğru.
Deniz Çoban: Devam daha doğru olurdu. Kart asla olmaz. İki ayak da aynı anda kalkıyor, Tayfur daha önce topa vuruyor.
Bülent Yıldırım: Tayfur topa vuruyor ve temas gerçekleşiyor. Devam daha doğru olurdu.
SARI KARTLAR DOĞRU MU?
SORU: Amartey'in eli, Kaan Ayhan'a geliyor. Sonra Amartey ve itirazları nedeniyle Davinson Sanchez kart görüyor. Yorum doğru mu?
Bahattin Duran: Sanchez pozisyonun içinde yoktu, o diyaloğu kendi yarattı. Amartey'in de kartı doğru. Muslera da itiraz ediyor orada, o da kart görmeliydi.
Deniz Çoban: Amartey'e kart doğru. Sanchez'in abartılı itirazı bence ağır. Abartılı bir itiraz bu maçta oldu. Muslera daha ciddi itiraz ediyor, mutlaka Muslera kart görmeliydi. Kaptan olması, itiraz için ayrıcalık değil.
Bülent Yıldırım: Amartey'in kartı doğru. Sanchez bağırdığı için sanırım kart çıkardı. Saygı duyuyorum. Muslera da kart görmeliydi.
AMARTEY PENALTI MI?
SORU: Amartey'in eline çarpan topta devam doğru mu?
Bahattin Duran: Burada seken top geliyor. Penaltı yok.
Deniz Çoban: Penaltıdan bahsedemeyiz. İstemsizce top geliyor.
Bülent Yıldırım: Penaltı olmaz.
SANCHEZ - GEDSON POZİSYONU
SORU: Davinson Sanchez'in Gedson'a müdahalesinde kart çıkmaması doğru mu?
Bahattin Duran: Kesinlikle kart çıkmaz, faul de olduğunu düşünmüyorum.
Deniz Çoban: Kart çıkmaz buna.
Bülent Yıldırım: Davinson daha önde ve avantaj sağlıyor. Elin yüze gelmesi yok.
KIRMIZI KART DOĞRU MU?
SORU: Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
Bahattin Duran: Kesinlikle tartışılacak bir şey yok. Kırmızı kart. VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'i tebrik ediyorum. Fenerbahçe - Gaziantep maçının hakemiydi, penaltı vermişti. VAR ile doğruyu bulmuşlardı. Bugün VAR'da doğru çağırdı.
Deniz Çoban: Destek eli yorumu yapılıyor ama destek eli bu değil. Kaleci büyüyerek gelmiş ve topa dokunamazsam, bir şekilde uzaklaştırmak için gelmiş. Fenerbahçe - Gazianep maçında penaltı verildi ve iptal edilen pozisyonla karşılaştırılıyor. Orada oyuncu bedenini eliyle desteklemek isterken yere koyuyor. Mert elini yerden süpürerek geliyor. Açık, net, tartışmasız bir elle oynama. Tartışmam bile. Burak Yılmaz da monitöre gitti, sarı kart çıkmalıydı.
Bülent Yıldırım: VAR hakemini kutluyorum. Çok net. 2012'de Chiellini penaltısı diye literature girdi. Liginde bunu çok yapardı. Kırmızı kart doğru. Burak Yılmaz da monitöre gidiyor ve pozisyonu izliyor. Ona da kart çıkmalıydı.
FAUL VAR MI?
SORU: Icardi ile Amartey'in müdahalesinde ihlal var mı?
Bahattin Duran: Faul bence yok. Zaten ofsayt ile başlıyor pozisyon.
Deniz Çoban: Icardi açık ofsaytta. Yardımcı atlıyor. Sonrasında bir ikili mücadele oluyor. Ama pozisyon ofsayt gol olsa bile VAR'dan dönerdi.
Bülent Yıldırım: Pozisyon ofsayt ile başlıyor. İkili mücadele kimine göre faul, kimine göre değil.
PENALTI VAR MI?
SORU: Galatasaray'ın 55. dakikada penaltı pozisyonda penaltı verilmemesi doğru mu?
Bülent Yıldırım: Pozisyonun başı ofsayt. Colley, Icardi'nin baskısından etkileniyor ve topu kornere vuruyor. Bunu atlarsan, buna sebep olursun. O korner sonrası bir penaltı tartışması var. Ghezzal'ın müdahalesi penaltı. Burada nasıl hücum faul var?
Deniz Çoban: Burada hücum faul yok. Penaltı olmalıydı. Hugh Dallas eğitim konusunda çok zayıf.
Bahattin Duran: Burada karar penaltı olmalıydı. Buna VAR karışmaz. Eğitimlerde ne söylendiğini bildiğim için ağzımı açmam.
ABOUBAKAR - ABDÜLKERİM POZİSYONU
SORU: Aboubakar'ın Abdülkerim'e müdahalesinde kart ne olmalıydı?
Bahattin Duran: Aboubakar'ın rakibe bu müdahalesi sarı kart gerektirir.
Deniz Çoban: Aboubakar'a sarı olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Aboubakar kolunu rakibinin yüzüne kuvvetli vuruyor. Net sarı kart gerektirir. hakem pozisyon gereği devam ettiriyor, dönüşte kart gerekir. Kırmızı olur mu? Bu sarı.
PENALTI İPTALİ DOĞRU MU?
SORU: Amir'in Torreira'ya müdahalesinde penaltı çalınması ve sonrası iptal edilmesinde karar doğru mu?
Deniz Çoban: Topa oyuncular neredeyse aynı anda vuruyor. Amir kaval kemiği ile teması yaptı. Bu olay çizginin dışında. İhlal varsa bile ceza sahası dışında. Buradan penaltı çıkmazdı. VAR burada içerde, dışarda göstermiyor. 'Faul yok' diyor.Skandal bir hata yoktu, VAR müdahale ederek hata yaptı. Bu penaltı verdiyse, Amir'e ikinci sarıdan kırmızı vermeliydi. Kartı sonra geri almalıydı.
Bülent Yıldırım: Hakem pozisyonda yine geç kaldı. Uzaktan kararı kendisi veriyor. Beden dili yanlış. Ceza sahası dışını mı gösterdi, kimse anlamadı. Oyuncular da itiraz bile edemedi. Temas dışarda. Amir riskli bir müdahale yapıyor. Buradan penaltı çıkmaz. Ama penaltı veriyorsan, kartı da vermen lazımdı. Onu nasıl atladı bilmiyorum. Penaltı değil ama subjektif karara VAR ne zamadan beri bunlara müdahale ediyor? Icardi'nin pozisyonuna karışmayan VAR'ı nasıl anlatacağız?
Bahattin Duran: Penaltı değil, devam kararı verilmesi gerekiyordu. Halil Umut Meler yakın olsa, bunu devam ettirirdi. Bence derbi maçlarda VAR çıtası esniyor, ondan VAR karıştı. Beşiktaş aleyhine de ilk yarı bir kırmızı kart verildi. Abdülkadir Bitigen, Halil Umut Meler'in bunu net gördüğünde penaltı vermeyeceğini biliyor ve karışıyor.
PENALTI DOĞRU MU?
SORU: Galatasaray için çalınan penaltı düdüğü doğru mu?
Bahattin Duran: Doğru bir penaltı.
Deniz Çoban: Doğru bir penaltı kararı.
Bülent Yıldırım: El açık ve penaltı doğru.
REBIC'IN SARI KARTI
SORU: Rebic'in top toplayıcının uzattığı topa vurması sonrası çıkan sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Bu artık taktik oldu. Her statta olabiliyor. Ama Rebic'in de onu yapmaması lazımdı. Sarı kart doğru.
Deniz Çoban: Hakem o çocuğu işaret edip, oradan aldırmalıydı. En azından uyararak, Beşiktaşlı oyuncuyu rahatlatmalıydı.
Bülent Yıldırım: Top geç veriliyor ve Rebic de tepki gösteriyor. Rebic'e kart doğru. Barış'a ne oluyor da geliyor oraya? O da kart görmeliydi.
MUSLERA'NIN SARI KARTI
SORU: Muslera'nın itirazdan kartı doğru mu?
Bahattin Duran: Muslera'ya itirazlarından kart çıkması doğru.
Deniz Çoban: Pozisyonun başında Ghezzal'ın eli, Ndombele'nin yüzüne geliyor. Muslera ona kızıyor. Sonras Beşiktaş taç kazanıyor ve net de bir gol kaçıyor. Muslera ondan tepki gösterdi. Ama sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Burada sarı kart doğru. Gol olsaydı pozisyon, hakem sıkıntı yaşardı.