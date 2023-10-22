Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Bu sezon oynadığı sekiz maçtan da galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, lig tarihinde bir sezona dokuzda dokuz yaparak başlayan ilk takım olmayı hedefliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bu sezon mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri olan Atakaş Hatayspor ise sarı-lacivertli takım karşısına mutlak üç puan puan parolasıyla çıkıyor. Peki Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe bu akşam Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.
Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor.
Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.
İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic
Osayi Samuel
Becao
Samet Akaydin
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
Fred
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Dusan Tadic