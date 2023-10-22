Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli Meteoroloji'nden yapılan açıklamada bugün ülke genelinde yağış beklenmediği ve güneşli havanın etkili olacağı kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 26° Ankara Güneşli 26° İzmir Güneşli 30° Antalya Kısmen Güneşli 30° Trabzon Güneşli 24° Bursa Parçalı bulutlu 29° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 25° Gaziantep Güneşli 27° Ağrı Güneşli 18° SICAKLIK ARTIYOR Hava sıcaklığının da güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.

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