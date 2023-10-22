Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
Meteoroloji'nden yapılan açıklamada bugün ülke genelinde yağış beklenmediği ve güneşli havanın etkili olacağı kaydedildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığının da güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.
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