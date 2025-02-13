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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı! | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Murat Yüzüak'ın ormanda cansız bedeni bulundu. Bir fabrikada işçi olan Yüzüak'ın, borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlenirken, R.G. ve M.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:26
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        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
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        Kocaeli Gebze’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak (48), 5 Şubat'ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

        EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak’ın bulunması için çalışma başlattı.

        BORCU YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Çalışma kapsamında Yüzüak’ın en son görüştüğü belirlenen R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak’ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

        Şüpheliler emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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