Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Murat Yüzüak'ın ormanda cansız bedeni bulundu. Bir fabrikada işçi olan Yüzüak'ın, borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlenirken, R.G. ve M.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:26 facebook

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