Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Murat Yüzüak'ın ormanda cansız bedeni bulundu. Bir fabrikada işçi olan Yüzüak'ın, borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlenirken, R.G. ve M.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli Gebze’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak (48), 5 Şubat'ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi.
EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU
DHA'daki habere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak’ın bulunması için çalışma başlattı.
BORCU YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ
Çalışma kapsamında Yüzüak’ın en son görüştüğü belirlenen R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak’ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Şüpheliler emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.