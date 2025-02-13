Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars haberleri: Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış | son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!

        Kars'ta, kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan 51 yaşındaki Y.A., polisten kaçarken evinin çatısında yakalandı. Y.A.'nın evi ile mobilya mağazası arasına tünel kazdığı belirlendi. 440 gün sonra cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        ABONE OL

        Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahla yağma’, ‘Silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret’, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.A.'nın yakalanması için çalışma yaptı.

        FİRARİ ŞÜPHELİ ÇATIDA YAKALANDI

        DHA'daki habere göre polis, 29 Kasım 2023'ten beri aranan hükümlünün İstasyon Mahallesi’ndeki evine 12 Şubat günü operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmak isteyen şüpheli, çatıda yakalandı.

        REKLAM

        EVLE MAĞAZA ARASINA TÜNEL AÇMIŞ

        Polisin evde yaptığı araştırmada bodrum katta tünel bulundu. Tek kişinin sığabildiği tünelin bir ucunun yandaki Y.A.’ya ait mobilya mağazasına çıktığı tespit edildi.

        440 GÜN SONRAE CEZAEVİNE GİRDİ

        440 gün sonra yakalanan Y.A., işlemlerin ardından Kars Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kars
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi