Kardeş Eli Derneği, İdlib için yardım kolisi hazırladı

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Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin çocuklar için 1001 farklı yardım paketi düzenlediğini, 1001 adet mont, bot, atkı, bere, eldiven ve oyuncak kolisinin tırlara yüklendiğini belirtti.

Boyacı, İdlib için 30 ton kömür ile soba, 2 ton süt, 2 ton temizlik deterjanı, 500 gıda kolisi, 1001 adet yetişkine ve çocuğa tırnak makası, 84 bin hijyen pedi, 2 bin sabun, 3 bin diş macunu seti, 4 bin 500 yetişkin giysisi ve 500 battaniye yardım kolisinin hazırlandığını da kaydetti.