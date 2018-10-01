Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay dün saat 11.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden kavgalı olan iki komşu arasında dün yine tartışma çıktı.

KADIN ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI



Tartışmanın ardından Murat A. pompalı tüfekle, komşusu Zekai Kaya'nın evine ateş açtı. Açılan ateş sonucu anne Semra Kaya hayatını kaybetti. Eşi Zekai Kaya, kızı Pakize Kaya ve oğlu Yasin Kaya yaralandı.

“KOLTUKTA OTURUP KARIMI GÖZLÜYORLARDI"

Murat A. (43) olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlının ifadesinde karşı tarafın evin önüne koydukları koltukta oturup karısına baktıklarını söylediği öğrenildi. Murat A. tartışmanın bu yüzden çıktığını iddia etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

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