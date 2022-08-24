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Karın Ağrısı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Karın Ağrısına Ne İyi Gelir?

Karın ağrısı neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Karın ağrısı, kişilerde karın bölgesinde ya da karın bölgesinde meydana gelir. Karın ağrısı kısa süreli meydana gelebileceği gibi uzun süreli de meydana gelebilir. Karın ağrısının sebepleri arasında ilk sırada bağırsak problemleri yer alır. Bağırsak problemleri de kişilerin yanlış beslenme tarzları ile ilgili olabilir. Bu yüzden ağrı ve acının ortaya çıkması ile birlikte kişiler doğal ya da tıbbi tedavi yollarına başvurmalıdır. Sizler için hazırladığımız yazımızda karın ağrısı nedir? Karın ağrısının nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilen detayları bir araya getirdik .

Karın Ağrısı Neden Olur?

Karın ağrısı günlük hayatı olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Karın ağrısı kısa süreli bir şekilde gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra uzun süreli de meydana gelebilir. İşte karın ağrısı nedenleri:

İshal, gaz ve kabızlık gibi bağırsak sorunları

Stres

Besin alerjileri

Laktoz intoleransı

Mide gribi adı verilen gastroenterit

Safra kesesinde iltihap meydana gelmesi

Böbrek taşı sorunları

Karaciğerde iltihap oluşumu

Kanser hastalığı

Hazımsızlık, şişkinlik

Bağırsaklarda tıkanma meydana gelmesi

Reflü

Karın kasında hasar meydana gelmesi

Adet dönemi krampları

Dalakta büyüme

Zatürre

İdrar yolunda enfeksiyon meydana gelmesi

Karın Ağrısı Nasıl Geçer?

Karın ağrısı nedenleri kadar karın ağrısına ne iyi gelir? sorusu da kişiler tarafından en çok merak edilen konuların arasında ilk sırada yer alır. Hafif bir şekilde meydana gelen karın ağrıları çoğu kez kendinden iyileşir. Bunun için bazı doğal yöntemler ve hafif ağrı kesiciler kullanılabilir. Karın ağrısı için limon suyu, elma püresi, muz, nane ve zencefil çayı tüketilebilir. Buna ek olarak probiyotik içeriği yüksek olan ve doğal bir bağırsak düzenleyici olan yoğurtun da tüketilmesi karın ağrısına iyi gelir.

Şiddetli Karın Ağrısı Tehlikeli Mi?

Hafif karın ağrısının yanı sıra şiddetli karın ağrıları da görülebilir. Bazı yöntemler ile şiddetli karın ağrısına evde müdahale edilebilir. İşte, şiddetli karın ağrısı için uygulanabilecek yöntemler:

Bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı olacak besinlerin tüketilmesi.

Karın bölgesine ve ayak bölgesine sıcak su torbası ile uygulama yapmak.

Sıcak duş almak.

Asitli içeceklerden ve ağır yemeklerden uzak durmak.

Karın egzersizleri yapmak.

Eğer yukarıda belirtilen bu yöntemlerden sonra da karın ağrısı şiddetli bir şekilde devam ediyorsa kişiler vakit kaybetmede doktora görünmelidir.

Karın Ağrısı Hangi Hastalıklara Sebep Olur?

Karın ağrısının basit bir ağrı olarak görülmesinin yanı sıra farklı hastalıklara da sebep olduğu bilinmektedir. Karın ağrısı yanlış beslenme düzeninin yanı sıra farklı hastalıklara da sebep olabiliyor. Bunların başında mide hastalıkları ve bağırsak sorunları geliyor. Karın ağrısı böbrek taşı hastalıklarından da kaynaklanabildiği gibi hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme organı hastalığına işaret ediyor. Şeker hastalığı, kan hastalıkları, zona, gıda zehirlenmesi gibi hastalıklar da karın ağrısından kaynaklanabilir.

Karın Ağrısı Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Karın ağrısı çoğu zaman hafif bir şekilde geçse de bazı durumlarda tehlikeli olabilir. Eğer uzun süreli karın ağrısı ihmal edilir ise karın içinde yer alan organlarda kanser ihtimali ortaya çıkabilir. Akut karın ağrısında ise durumaort anevrizmasının yırtıldığından şüphelenilmektedir. Karın ağrısının en tehlikeli olduğu bu durumlar ölümle de sonuçlanabilir.