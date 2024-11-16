'Karışık Kaset' Müze Gazhane'de
Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor. Ay sonuna kadar'Dans Dans Dans!: Swingin Blues' atölyesi, Ağaçkakan konseri, Tunç Şahin'in 'Karışık Kaset' filmi, Müzede Caz kapsamında Tolga Şanlı Trio ve Alafsar Rahimov'un performansları gibi etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.
Kasım ayı boyunca Müze Gazhane’de sinema gösterimleri, atölyeler ve müzik dolu bir takvim sizi bekliyor. Müzede Caz etkinlikleri kapsamında Tolga Şanlı Trio ve Alafsar Rahimov unutulmaz performanslara imza atacak. Ayrıca Elçin Orçun, Selin Sümbültepe, Rinxlaya, Holy Fire Night, Ağaçkakan, Sinağrit Baba ve Kesmeşeker gibi sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.
Kasım ayında Müze Gazhane’de flamenko, salsa, swingin blues ve tap dance atölyelerinin yanı sıra Altyazı Sinema Sohbetleri ve TuzBiber Tandem’in stand-up gösterileri yer alacak.
Müze Gazhane’nin Kasım ayı programının detayları ise şöyle;