'Karışık Kaset' Müze Gazhane'de

Kasım ayı boyunca Müze Gazhane’de sinema gösterimleri, atölyeler ve müzik dolu bir takvim sizi bekliyor. Müzede Caz etkinlikleri kapsamında Tolga Şanlı Trio ve Alafsar Rahimov unutulmaz performanslara imza atacak. Ayrıca Elçin Orçun, Selin Sümbültepe, Rinxlaya, Holy Fire Night, Ağaçkakan, Sinağrit Baba ve Kesmeşeker gibi sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.

Kasım ayında Müze Gazhane’de flamenko, salsa, swingin blues ve tap dance atölyelerinin yanı sıra Altyazı Sinema Sohbetleri ve TuzBiber Tandem’in stand-up gösterileri yer alacak.