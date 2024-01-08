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        Haberler Yaşam Karla kaplanan Murat Kanyonu drone ile görüntülendi

        Karla kaplanan Murat Kanyonu drone ile görüntülendi

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:25
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        Ağrı'nın Diyadin ilçe merkezinin batı kısmında yer alan ve içerisinden geçen Murat Nehri'nden adını alan kanyon, şelaleleri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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        Yer yer 50 metre derinliğe yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan kanyon, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

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        Yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlayan kilometrelerce uzunluğa sahip olan kanyon, kışın da karla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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        Doğa tutkunları kanyon çevresinde zaman geçirip fotoğraf çekti.

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        Karla kaplı görüntüsüyle güzel manzara sunan Murat Kanyonu, drone ile görüntüledi.

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        Doğa tutkunu Emel Turgut, Bursa'dan geldiğini ve kanyonu çok beğendiklerini söyledi.

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        Bölgenin doğal güzelliklerini gezdiklerini belirten Turgut, "Burayı çok sevdik. Her taraf kar altında ve fotoğraflarımızı çektik. Buraya tekrar gelmek isteriz.

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        Çok keyifli zaman geçiriyoruz. İnsanları ve doğası çok güzel. Manzara harika, diyecek hiçbir şey yok. Sadece soğuk bizi etkiliyor, onun dışında her şey çok güzel" dedi.

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        #Murat Kanyonu
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