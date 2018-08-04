Karpaty Lviv - Olimpik Donetsk maçı istatistikleri

Karpaty Lviv ve Olimpik Donetsk, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Karpaty Lviv 3 puanla 9. sırada, Olimpik Donetsk 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Karpaty Lviv, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Olimpik Donetsk, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 505. İddaa'da Karpaty Lviv kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Olimpik Donetsk kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Karpaty Lviv son haftadaki Olimpik Donetsk müsabasında 0-3 yenildi.

Olimpik Donetsk ise Karpaty Lviv maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karpaty Lviv, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Olimpik Donetsk, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olimpik Donetsk 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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